Alpinista morto durante la scalata : "Fabrizio era un grande uomo"

Rimini, 2 settembre 2024 – L’ultima volta che aveva incontrato Fabrizio Longo risale a pochi mesi fa. "E ci saremmo rivisti presto, a un meeting organizzato da Audi. Il pensiero che non lo rivedremo più ci sconvolge. Perdiamo un grande manager e soprattutto una bella persona". Filippo Reggini, titolare e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Reggini (concessiario dei marchi Audi, Volkswagen e Skoda), fatica a trovare le parole dopo la tragedia di Longo. Il manager riminese, 62 anni, dal 2013 direttore di Audi Italia (dopo la lunga carriera con vari ruoli tra Fiat, Lancia, Piaggio, Toyota, Bmw e Hyundai), grande appassionato di alpinismo, è morto sabato mattina mentre scalava la cima Payer sul gruppo dell’Adamello. Longo era quasi in cima, a circa 3mila metri di quota, quando – per cause ancora da chiarire – è precipitato, facendo un volo di 200 metri. "Con Fabrizio ci conoscevamo da tempo – continua Reggini – Era una persona molto in gamba, preparata, aveva grandi competenze. E ha fatto tantissimo per Audi in questi 11 anni". Nonostante le sue origini riminesi Longo, che viveva con la compagna a Verona, era un amante della montagna. "Quando ci incontravamo – continua Reggini – si parlava quasi sempre di lavoro. Ma era affezionato a Rimini. Lo ricorderemo insieme a tutto il gruppo Audi". Tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo dei motori e non solo. Anche la Federazione italiana sport invernali ha voluto ricordare Longo, "un grande appassionato di montagna e alpinista molto esperto".