Alpinisti morti assiderati, esposto della famiglia: “Diteci se Luca e Cristian potevano essere salvati”

Rimini, 24 febbraio 2025 – Un esposto alla Procura di Teramo per fare pienamente luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte, per assideramento, di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, 42 e 48 anni, i due amici alpinisti di Santarcangelo scomparsi sul Gran Sasso il 22 dicembre dell’anno scorso e i cui corpi senza vita sono stati ritrovati cinque giorni dopo, il 27 dicembre. L’esposto è stato presentato dal fratello di Luca, Marco Perazzini, insieme ai suoi legali, gli avvocati Luca Greco e Francesca Giovanetti. Lo aveva anticipato (su queste pagine) lo stesso Marco, due giorni dopo il ritrovamento dei loro corpi: “Mio fratello e Cristian erano esperti, insieme avevano compiuto tante imprese in montagna. Questa tragedia si poteva evitare. Presenterò un esposto”.

I due alpinisti morti sul Gran Sasso, Luca Perazzini e Cristian Gualdi

Il motivo dell’esposto

L’azione della famiglia Perazzini è stata portata avanti, precisano gli avvocati, “senza alcun intento polemico nei confronti della macchina dei soccorsi, alla quale continua ad andare il sentito ringraziamento di tutti i famigliari per il loro lavoro, svolto in condizioni di grande pericolosità”. L’obiettivo dell’esposto fatto dalla famiglia Perazzini è, semplicemente, “quello di comprendere meglio alcuni aspetti della vicenda, anche al fine di evitare in futuro che drammi come questo possano ripetersi“. Nel corso del 2024, sono stati 12 gli escursionisti deceduti a seguito di incidente in montagna in Abruzzo: il numero è raddoppiato rispetto al 2023. Attraverso l’esposto i famigliari desiderano, anzitutto, capire se quel giorno sul Gran Sasso ci fossero effettivamente le condizioni per consentire il libero accesso in quota o se invece, alla luce dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile, non dovesse essere prevista un’ordinanza contingibile ed urgente per impedire il raggiungimento della vetta e di tutti luoghi ritenuti potenzialmente a rischio.

La gita trasformata in tragedia

I due alpinisti, partiti per l’escursione la domenica mattina quando in tutto l’Abruzzo le condizioni del tempo erano ancora buone, avevano pianificato la salita al Corno Grande percorrendo la Direttissima, un itinerario molto battuto dagli escursionisti anche in inverno. Nel pomeriggio il meteo era andato incontro a un brusco peggioramento e la perturbazione li aveva sorpresi durante la discesa. Luca e Cristian sono rimasti bloccati a 2.700 metri di altezza in un canalone, dopo essere scivolati mentre erano sulla via del ritorno. Sono stati proprio loro a contattare i soccorritori, ma le ricerche – condotte con un dispiegamento imponente di uomini del soccorso alpino e della guardia di finanza – sono state ostacolate dalla bufera che ha continuato ad imperversare per 5 giorni consecutivi, con raffiche di vento fino a 140 km orari e temperature al di sotto dei -10 gradi, impedendo di fatto l’alzarsi in volo degli elicotteri.

La richiesta di accertamenti

Attraverso l’esposto, i famigliari chiedono alla Procura di Teramo di svolgere anche gli accertamenti sulle indicazioni e il posizionamento della segnaletica in cui gli alpinisti si sono imbattuti durante il tragitto del ritorno, in particolar modo in corrispondenza di un bivio situato non lontano dal punto in cui sarebbe avvenuta la caduta, e sul fatto che la chiusura di un rifugio che si trovava nella zona fosse stata correttamente comunicata. Infine, tramite l’esposto (ben circostanziato, con vari video e foto allegati) si cercherà di capire quali azioni siano state messe immediatamente in campo nelle due ore successive alla richiesta di aiuto partita dal telefono di Gualdi, prima che le condizioni meteo peggiorassero ulteriormente rendendo di fatto impossibili i soccorsi.