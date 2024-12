Alpinisti morti, i famigliari di Luca e Cristian in lacrime: “Eravamo aggrappati a un miracolo”

Rimini, 28 dicembre 2024 – Insieme fino all’ultimo. L’amicizia e il grande amore per la montagna univano Luca e Cristian. Insieme domenica scorsa avevano affrontato l’ennesima impresa, sul Gran Sasso. Un’avventura finita in tragedia. Ieri mattina i loro famigliari erano ritornati in Abruzzo, aggrappati a un flebile filo di speranza. Un filo che si è spezzato, quando i soccorritori hanno trovato i corpi senza vita di Luca Perazzini e Cristian Gualdi. Chiuse nel dolore le famiglie dei due ragazzi.

Luca Perazzini, 42 anni e Cristian Gualdi, 48 anni: i due alpinisti romagnoli trovati senza vita sul Gran Sasso; sullo sfondo, un momento delle ricerche effettuate con l'elicottero

“Non ci sono parole. Siamo distrutti. Abbiamo sperato e pregato fino all’ultimo, confidando in un miracolo”, dice Luca Gualdi, fratello di Cristian. “Una persona speciale – lo ricorda il cugino Fausto Gualdi – La sua scomparsa lascia un vuoto enorme”.

Aveva 48 anni, Cristian. Lui, come Luca, era di Santarcangelo, ma per alcuni anni aveva vissuto nella vicina Savignano, dove ha sede l’azienda di cui è il titolare, la Top Infissi, mentre il fratello Luca è uno dei soci della Nuova Balducci Zavatti e soci di Santarcangelo. Cristian lascia la moglie Sara, il papà Nello, il fratello Luca e gli altri famigliari, i tanti amici di Santarcangelo. Da poco si era trasferito a San Vito nella nuova casa. Abitava a pochi minuti d’auto da Luca, con cui aveva affrontato tante imprese in montagna. Insieme i due alpinisti avevano scalato in passato anche il Monte Bianco e il Monte Rosa.

Luca lascia il papà Giancarlo, la mamma Carmen, il fratello Marco, la fidanzata (che vive a Bologna). Amici e colleghi che da lunedì erano in contatto con le famiglie, sono sconvolti. “Perdiamo un ragazzo davvero eccezionale”, dice con un filo di voce Fausto Bertozzi, uno dei soci della Nuova Cei, la ditta dove Luca lavorava come elettricista. “Era un ragazzo solare, sempre positivo, e non è solo un modo di dire. Affrontava ogni cosa senza perdere mai sorriso”.

Luca lavorava alla Nuova Cei da sempre. “Ha iniziato facendo uno stage – ricorda ancora Bertozzi – poi è rimasto con noi. Lavorava alla Nuova Cei da 23 anni, era diventato uno di famiglia. Non so con quale spirito riusciremo a tornare a lavorare, nulla sarà più come prima. Tutti abbiamo sperato in un miracolo fino all’ultimo. Luca e Cristian erano esperti alpinisti e avevano affrontato insieme tante avventure in montagna”.

In queste ore tanti stanno organizzando iniziative per ricordarli. Stasera alle 20,30 gli amici si ritroveranno al ponte di San Vito. “Saremo lì con una candela, per ricordare insieme Luca e Cristian e pregare per loro e le loro famiglie”. E ieri sera il consiglio comunale di Santarcangelo si è aperto con un minuto di silenzio e un ricordo del sindaco Filippo Sacchetti.