Alpinisti morti sul Gran Sasso: il video sulla vetta del monte prima della tragedia

Rimini, 23 ottobre 2025 – Il video restituito alle famiglie mostra un momento di felicità: Luca Perazzini e Cristian Gualdi, due amici di Santarcangelo di Romagna, sorridono in vetta al Gran Sasso il 23 dicembre 2024. Poche ore dopo, quella gioia si trasformerà in tragedia.

Sorpresi da una bufera improvvisa, i due alpinisti esperti tentarono di scendere, ma rimasero intrappolati nella tempesta. Per diciassette volte chiamarono i soccorsi e inviarono la posizione gps, senza che nessuno riuscisse a raggiungerli. I loro corpi furono trovati cinque giorni dopo, il 27 dicembre, nel vallone dell’Inferno.

Un fermo immagine del video con i due alpinisti in vetta al Gran Sasso prima della bufera e della tragedia

A dieci mesi dalla tragedia, le famiglie attendono ancora risposte. Davanti alla Procura di Teramo, gli avvocati Francesca Giovannetti e Luca Greco, che rappresentano i parenti, hanno incontrato la pm Laura Colica, titolare dell’inchiesta per omicidio colposo. L’indagine, che al momento vede un solo indagato, il responsabile del Soccorso Alpino Abruzzese, mira a chiarire se si potesse fare di più per salvarli e perché non fu autorizzato l’intervento dell’elicottero dell’Aeronautica militare, capace di operare anche con condizioni meteo estreme.

Le verifiche riguardano anche altri aspetti: le condizioni meteo previste quel giorno, la segnaletica sui sentieri e la mancata comunicazione della chiusura di un rifugio poco distante dal punto in cui i due amici persero la vita. L’obiettivo delle famiglie è chiaro: sapere se quella tragedia si poteva evitare.