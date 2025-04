Alpinisti morti sul Gran Sasso. Non venne chiesto l’uso dell’elicottero militare

Prima era solo un dubbio, sollevato dall’integrazione all’esposto che i familiari di Luca Perazzini e Cristian Gualdi avevano depositato alla procura di Teramo per fare luce sulla tragedia del Gran Sasso. Ma adesso, così come riportato all’edizione regionale del Tg3, sarebbe una certezza. La Rai ha infatti contattato il centro di coordinamento dell’aeronautica militare di Poggio Renatico relativamente all’ipotesi che per le ricerche dei due alpinisti santarcangiolesi dispersi sul Gran Sasso a fine dicembre non fosse stato fatto tutto il possibile.

Nello specifico, che dall’Abruzzo non fosse pervenuta alcuna richiesta per l’impiego, nelle ricerche dei due amici scomparsi durante un’escursione a 2.700 metri, dell’elicottero ’Caesar’ di ultima generazione. Il velivolo, abilitato al volo in condizioni meteo estreme anche di notte e ad alta quota non sarebbe stato mai attivato per le ricerche di Luca e Cristian e proprio al Tg3 il centro di coordinamento di Poggio Renatico ha confermato come nei cinque giorni tra il 22 dicembre e il 27, quando gli alpinisti furono trovati senza vita, non arrivarono richieste per l’impiego dell’elicottero, che ha una delle sue basi a Cervia.

Sarà ora da capire il valore che questo elemento acquisirà nell’inchiesta della procura di Teramo per fare luce sulla tragedia ad alta quota, per cui i familiari di Luca Perazzini e Cristian Gualdi si sono affidati agli avvocati Luca Greco e Francesca Giovanetti. Oltre all’impiego dell’elicottero dell’Aeronautica militare ci sono ulteriori elementi ora al vaglio degli inquirenti abruzzesi, come l’eventuale errata segnaletica lungo il percorso degli alpinisti, fino al canalone in cui trovarono la morte.