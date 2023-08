"Alta velocità, è ora di accelerare"

Luigi Ferraris, ad di Ferrovie dello Stato, al Meeting ha parlato del progetto di creare "una metropolitana a cielo aperto" lungo la dorsale adriatica: è l’alta velocità ferroviaria che da tempo chiede (anche) Confindustria, rappresentata al Meeting dal presidente della delegazione riminese

Alessandro Pesaresi. "Per essere facilmente raggiungibile da merci e persone – l’analisi di Pesaresi – il territorio ha bisogno di infrastrutture adeguate: per questo, nel 2021, abbiamo lanciato la proposta di una fermata intermedia dell’alta velocità in Romagna. Ben venga l’ipotesi di una metropolitana a cielo aperto, sperando che l’idea non resti una suggestione ma possa trovare presto concretizzazione".