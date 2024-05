Alta velocità fino a Rimini. Dal Governo 3,6 miliardi

Una tratta ferroviaria ad alta velocità lungo tra la dorsale adriatica, tra Bologna e Rimini. Un sogno che gli imprenditori riminesi cullano da tempo immemore ma che presto vedrà finalmente la luce. La conferma è arrivata ieri da Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, protagonista di un incontro organizzato a Forlì dalla Camera di commercio della Romagna. Bignami ha annunciato che il Governo ha finanziato con 3,6 miliardi di euro la prima tratta dell’alta velocità della dorsale adriatica, quella compresa appunto tra Bologna e Rimini. Inoltre, il vice-ministro ha anche comunicato che è in dirittura d’arrivo la definizione della "zona logistica semplificata per l’Emilia-Romagna. Parole, quelle di Bignami, che fanno ben sperare gli imprenditori romagnoli. "Con questo incontro – ha chiarito il presidente della Camera di commercio, Carlo Battistini – abbiamo voluto portare all’attenzione di Governo e Regione gli obiettivi strategici per il nostro territorio, primi fra tutti, il completamento del tratto da Ravenna a Mestre della E45 e il potenziamento della linea ferroviaria tra Bologna e Rimini, tramite la realizzazione di una linea di alta velocità. Oltre a questi obiettivi strategici, dopo gli eventi catastrofici che hanno colpito il territorio nell’anno in corso, è necessario inserire tra le priorità anche gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e quelli di messa in sicurezza dei collegamenti viari delle vallate e per i comuni collinari e montani e loro frazioni". Presente all’incontro anche l’assessore al Turismo, trasporti, infrastrutture e commercio, Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, il quale ha ribadito la collaborazione effettiva della Regione con il Governo per la messa a terra delle opere, anche intervenendo a supporto della progettazione e ha ricordato gli importanti interventi del Prit.

Della viabilità si tornerà a parlare anche oggi in un incontro al Teatro Sociale di Novafeltria (inizio alla 20.30), promosso dal comiutato ’Valmarecchia futura’: una serata per fare il punto sul progetto – affidato dal governo ad Anas – per realizzare la nuova Marecchiese. Ospite dell’incontro sarà proprio Galeazzo Bignami. Il viceministro, dalle 19 alle 20, farà tappa anche al caffè Sinfonia a Villa Verucchio insieme al candidato sindaco del centrodestra Fabio Fraternali.