Altalena sotto l’Arco e giostre: la piazza immaginata dai ragazzi

Nel nome di Tonino Guerra. Ieri i ragazzi delle classi 1D e 1G della media Saffi sono andati in municipio per presentare al sindaco Filippo Sacchetti e all’assessore Filippo Borghesi i loro progetti per piazza Ganganelli, ispirati ai Sette messaggi al sindaco della mia città di Tonino Guerra.

Insieme ai docenti i ragazzi hanno infatti realizzato un progetto sul grande poeta e sceneggiatore e hanno chiesto poi di presentare all’amministrazione le loro idee per la piazza. Tante le suggestioni proposte dagli studenti: da un’altalena sotto l’Arco al teatro al centro della piazza, da una statua dedicata allo stesso Tonino Guerra a un’area verde speciale simile a quella immaginata dal poeta, capace di ospitare le farfalle, fino all’idea di una giostra e di un parco giochi.