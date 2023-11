Alternanza scuola-lavoro: premiati due studenti

Valorizzare e dare visibilità ai percorsi formativi di giovani e studenti: questo l’obiettivo del premio ‘Storie di alternanza e competenze’, iniziativa promossa da Unioncamere a cui aderisce anche la Camera di commercio della Romagna, sin dalla prima edizione nel 2017.

A livello nazionale, agli studenti Masksym Lototskyy e Muhamet Mana, diplomati quest’anno all’indirizzo meccanica e meccatronica dell’Isiss ‘Gobetti-De Gasperi’ di Morciano, è stata assegnata la menzione speciale per il settore meccatronica, per il loro videoracconto ‘Tecnico esperto di lavorazioni alle Mu con Cnc e collaudo prodotto finito’. La menzione, che è stata riconosciuta per i loro Pcto (ex alternanza scuola lavoro) svolti durante il quinto anno di corso all’azienda Ruthmann Italia di Montescudo, è stata consegnata nel corso della manifestazione Job&Orienta che si è tenuta nei giorni scorsi alla Fiera di Verona. Grazie a questo riconoscimento, i due studenti potranno fare un tirocinio extracurriculare retribuito in una medio-grande impresa del settore. Anche nell’edizione territoriale, promossa dalla Camera di commercio della Romagna, il video dell’Isiss ‘Gobetti-De Gasperi’ di Morciano è risultato al primo posto, nella categoria Pcto riservata agli istituti tecnici e professionali, e ha vinto la somma di mille euro.