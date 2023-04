Altra asta deserta per Le Conchiglie

Asta deserta, ancora una volta, per il complesso de Le Conchiglie. Giovedì si è svolta la vendita dell’immobile con il prezzo a base d’asta fissato a circa 5 milioni di euro anche se l’offerta minima sfiorava i 3,8 milioni. E’ dallo scorso anno che il curatore fallimentare cerca di vendere il bene senza riuscirci, nonostante in passato fossero emersi interessi sul complesso, che dispone di migliaia di metri quadrati di superficie da sviluppare su un lotto in cui insistono l’ex hotel, un centro medico e la zona di spiaggia antistante la struttura. La precedente giunta aveva approvato il progetto (ora approdato in Provincia) dell’allora proprietà per la riqualificazione dell’intera area con potenzialità edilizie che avrebbero dovuto far ingolosire compratori disposti a investire su Riccione. Al momento gli interessi non si sono tradotti in proposte formali di acquisto e questo lascia l’ex hotel nell’oblio alla vigilia di una nuova stagione turistica. L’ipotesi che ancora una volta la struttura possa diventare un rifugio per sbandati preoccupa e non poco.

"Servono controlli continui – dice il presidente di Confcommercio Alfredo Rastelli – altrimenti rischiamo il ripetersi di quanto visto nelle stagioni passate. Di norma l’arrivo di persone che si piazzano nelle colonie e strutture abbandonate inizia dalla fine d maggio in poi". Il tempo stringe, mentre l’idea di riqualificare le Conchiglie si allontana. In zona ci sono anche altre strutture abbandonate, e come ogni estate torna l’incubo di chi le andrà ad occupare abusivamente. Secondo Rastelli non si tratterebbe solo di ’semplici’ senzatetto. Anzi: "Il problema principale è lo spaccio. Abbiamo visto tante volte queste persone girare nella zona, a volte loro stesse in stato di alterazione. Non è un problema limitato al Marano, visto che queste persone si spostano sulla costa. Sarebbe importante se l’amministrazione procedesse, come più volte detto, con un presidio dei vigili al Marano. Personalmente sarei favorevole".

a.ol.