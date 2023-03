Altra denuncia per Tiberi E il ciclista rischia l’esclusione dalla Trek

"È stato un gesto grave e irresponsabile, come lui stesso ha ammesso. Stiamo analizzando i fatti per capire quanto sia utile una sospensione o se dobbiamo prendere azioni più decisive". Le parole sono di Luca Guercilena, team manager della Trek Segafredo, la squadra di Antonio Tiberi, il ciclista condannato dal giudice a pagare una multa di 4.000 euro a San Marino dopo aver ucciso il gatto del ministro Pedini Amati con una carabina ad aria compressa depotenziata. Tiberi che ora rischia di essere licenziato dal team statunitense. E non solo. L’associazione italiana difesa animali e ambiente ieri mattina ha inviato "una denuncia – fanno sapere da Aidaa – per il reato di uccisione di animali alla Procura della Repubblica di Frosinone e al procuratore della Repubblica di San Marino" nei confronti Tiberi. "Uccidere un gatto a fucilate – scrivono – non è una ragazzata, è un crimine". "Purtroppo il codice penale di San Marino è rimasto molto indietro per quanto riguarda i reati contro gli animali – commenta Michele Pezone, responsabile diritti snimali Lndc Animal Protection – In Italia le pene sono ancora troppo lievi, ma a San Marino la situazione è ancora più grave, paragonabile a quella che avevamo in Italia venti anni fa".