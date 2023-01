’Altra Romagna’ per il turismo

Più forti con la promozione turistica alle fiere e sui social. Un patto di collaborazione per due anni con 400mila euro di fondi per la "promozione integrata della costa con l’entroterra". E’ stato firmato ieri mattina a Rimini da Destinazione turistica Romagna e Gal ’L’altra Romagna’, formato dai 25 Comuni delle province di Forlì - Cesena e Ravenna. Per il momento senza il Gal del Riminese, ma che potrebbe aderire in un secondo tempo, allargandosi anche a Valmarecchia e Valconca, piene di perle turistiche.

Si tratta di una serie di azioni di promozione del territorio dell’entroterra, tra campagne di comunicazione, marketing e creazione di itinerari tematici che vadano a valorizzare bellezze naturali e prodotti tipici. "Sono orgoglioso di questa intesa", dice il presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, precisando, anche come presidente della Provincia di Rimini, che il riminese non è coinvolto perché "i Gal sono differenti". Aggiunge che "si lavorerà con quello della Valconca e Valmarecchia se c’è l’interesse a aderire". "Con la firma di oggi – prosegue Sadegholvaad – si amplia il percorso avviato di rete e di squadra che ha già portato risultati significativi: promuovere la costa in relazione con l’entroterra integra l’offerta turistica. E si fortifica il rapporto costa-entroterra: non è semplice equilibrare le tante presenze sul mare e gli investimenti sul territorio che ha numeri inferiori, ma si può fare un salto di qualità nella promozione". Si punta ad essere più forti nelle fiere di settore, senza trascurare il web e il turista che si muove in autonomia alla ricerca delle sue mete. Tre i punti salienti dell’intesa: promozione turistica più efficace, consolidamento della programmazione condivisa, focus sulle specificità. Con quattro macroazioni: un catalogo delle esperienze possibili in Romagna, la promozione sui canali istituzionali, il marketing dei prodotti tipici e quello d’area generale. Quindi comunicazioni social, eventi, tour per la stampa specializzata e partecipazione alle fiere. La sfida, aggiunge la direttrice di Visit Romagna Chiara Astolfi, è "essere più integrati ed essere pronti ai bandi che si presenteranno". Insomma "un’Altra non come alternativa ma come ulteriore Romagna, meno nota ma non meno importante", sottolinea il presidente del Gal Bruno Biserni. "Mettiamo nero su bianco la grande alleanza tra costa ed entroterra che è nella natura delle cose – chiosa il direttore del Gal Mauro Pazzaglia – offrendo un’opportunità in più per conoscere la Romagna".