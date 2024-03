Altra spaccata in ‘salotto’: boutique svaligiata

Sono circa le 5 quando i malviventi mettono a segno l’ennesimo furto con spaccata nel cuore di Riccione. A finire nel mirino questa volta è la storica Boutique Antonia, in viale Dante, quasi all’angolo con viale Ceccarini, dove i ladri con il volto occultato da un passamontagna, per entrare si fanno breccia con una Renault Scenic bianca lanciata come ariete contro la vetrina dell’ingresso, innescando la marcia indietro. In contemporanea scatta l’allarme, il titolare Massimiliano Giusti che abita non lontano dal negozio si catapulta giù dal letto e in un battibaleno raggiunge l’attività. Arrivano anche i carabinieri. Appena cinque minuti, ma nel frattempo i ladri razziano quanto possono, numerose borse il cui valore si aggira sui 2.000 euro e capi di grandi firme che ripongono in tre sacchi (uno è stato perso nella fuga e ritrovato dagli uomini dell’Arma).

Si calcola che il bottino della merce sia all’incirca di 100mila euro (prezzo al pubblico). I ladri fuggono quindi con l’auto, attraversano viale Ceccarini, imboccano viale Gramsci e arrivano all’Abissinia, dove la Scenic abbandonata viene rinvenuta dai carabinieri che, fatte le dovute verifiche, riscontrano che il veicolo, come in altri casi del genere, risulta rubato. Dei tre malviventi incappucciati, tanti ne hanno catturato le telecamere del posto, nessuna traccia. Com’è successo altre volte anche questo colpo sembra essere stato messo a punto su commissione da professionisti. Un’altra spaccata in ‘salotto’: gli operatori sono preoccupati.

"Svegliarsi di mattina con l’allarme è traumatico. Quando ha suonato – racconta il titolare Massimiliano Giusti – erano le 4,57. In 5 minuti sono arrivato, ma non ho trovato che vetri per terra, tutto spaccato, nessun indizio, se non del terriccio. Stiamo definendo l’inventario, ma come minimo hanno portato via una quarantina di borse e dell’abbigliamento delle grandi firme, come Prada, Tod’s, Margiela e Miu Miu". Torna il tema della sicurezza e Giusti aggiunge: "è venuto qui anche l’assessore alla Polizia locale Oreste Capocasa, mi ha assicurato che verranno attuate le richieste avanzate dal Consorzio d’area (più volte sollecitate dal presidente Maurizio Metto). Si tratta di chiudere i cinque sei varchi, tranne uno, da tenere vigilato, per eventuali emergenze dei mezzi di soccorso. Servirebbero due persone in pianta stabile".

Sul furto stanno indagando i carabinieri, preziosi in merito potranno rivelarsi i video girati dalle telecamere della stessa boutique e di altre che si trovano sul viale. Un particolare: appena due mesi fa i malviventi avevano fatto un’altra spaccata a poche decine di metri, sempre in ztl, alla boutique Gaudenzi, in viale Nievo. Anche in questo caso i ladri erano tre muniti di passamontagna. Lo stesso negozio era stato svaligiato anche tre mesi prima.

Nives Concolino