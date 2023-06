Altre due frane a Sant’Agata Feltria

Non c’è tregua dai pericoli della pioggia in alta Valmarecchia. Domenica scorsa sono infatti tornate le temute "bombe d’acqua" e due nuovi movimenti franosi si sono verificati ieri a Maiano proprio a ridosso del paese nel circondario di Sant’Agata Feltria. Oggi poi avverranno i sopralluoghi di routine sul posto, dove i tecnici si recano per valutare l’entità dei danni che potrebbero aver subito sia la strada che la murata. Monitorate, poi, anche le situazioni di smottamenti che persistono pericolosamente dall’alluvione di fine maggio. Osservato speciale resta soprattutto lo stato di sicurezza della viabilità. "Non abbiamo ancora una rete viaria sicura – spiega il sindaco di Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori – Ho parlato con il geologo e disposto la chiusura della strada Marecchiola, i lavori inoltre continuano nella strada che raggiunge Petrella Guidi". Anche nel comune di Novafeltria continua senza sosta la messa in sicurezza delle strade, dando tuttavia priorità agli interventi urgenti. Come peraltro annunciato durante la riunione dei comuni della Valmerecchia la settimana scorsa, i sindaci devono, insomma, tenere "monitorato il terreno" che a causa delle piogge degli ultimi giorni potrebbe tornare a creare criticità. Intanto ai primi cittadini iniziano ad arrivare le richieste dei privati di accesso ai fondi stanziati per l’emergenza dovuta al maltempo. "Stiamo monitorando il territorio e quantificando le spese, i cittadini fanno le loro segnalazioni per ottenere i primi rimborsi urgenti, abbiamo già decine di richieste", spiega Stefano Zanchini, sindaco di Novafeltria. Situazione in via di lieve risanamento nel territorio di San Leo, dove non sono state segnalate nuove frane nell’ultime ore. "Gli sfollati sono rientrati tutti – ha detto il sindaco Leonardo Bindi – tra un paio di settimane avremo terminato lo sgombero di tutte le strade e poi aspettiamo la fase due per capire quante risorse ci assegneranno".

a. g. c.