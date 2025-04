Altre esche avvelenate a Fiorentino

Ancora bocconi avvelenati a Fiorentino. Sono quelli ritrovati nel giorno di Pasquetta e segnalati dai cittadini alla Giunta di Castello che si è subito attivata "per richiedere un altro sopralluogo del servizio veterinario per recuperare esche sfuggite alla difficoltosa ricerca". Intanto, il Psd precisa la sua posizione sulla vicenda del killer dei cani. "Non era nostra intenzione mettere in discussione il lavoro delle forze di polizia o entrare in valutazioni di tipo investigativo. Abbiamo voluto solo rivendicare un risultato politico oggetto di tentativi di ridimensionamento da parte di chi ha ostacolato l’approvazione della legge".