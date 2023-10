Altre telecamere ’intelligenti’ per leggere le targhe delle auto

Telecamere intelligenti affiancate ad altre ad alta definizione capaci di leggere le targhe di auto e moto. Queste ultime saranno piazzate su due delle principali arterie della città, via Tripoli e via XX Settembre. Così ha deciso la giunta per il nuovo intervento in materia di sicurezza, finanziato dai fondi del ministero dell’Interno, pari a 28.500 euro. Il primo varco, in via Tripoli direzione mare subito dopo la rotatoria e prima dell’attraversamento ciclopedonale, sarà dotato di una telecamera Ocr per la lettura e il controllo delle targhe e di un’altra, multi-ottica a 360 gradi, per la videosorveglianza urbana. Anche l’altro dispositivo, che sarà montato in via XX Settembre direzione nord, sarà dotato di tecnologia Ocr per il controllo delle targhe.

Il sistema Ocr (acronimo di Optical character recognition) è in grado di leggere e di archiviare sul server centrale, 24 ore su 24, sette giorni su sette, le targhe di veicoli rubati, senza assicurazione o revisione. Le forze dell’ordine avranno a disposizione un’app per comunicare in diretta gli allarmi dei varchi. "Continua ad estendersi e implementarsi la dotazione di ‘occhi elettronici’ dislocati sul nostro territorio, così da monitorare gli assi viari principali e innalzare il livello di sicurezza nei luoghi più sensibili – dichiarano gli assessori Juri Magrini e Mattia Morolli – Una strumentazione a disposizione di vigili, polizia e carabinieri che garantirà una copertura maggiore della rete di controllo a favore delle strategie locali di sicurezza, sia ‘reale’ che ‘percepita’. Un programma che ha avuto un importante impulso, anche con l’installazione delle telecamere al Parco del Mare e al parco Pertini di Rivazzurra".

Con il primo lotto dell’intervento erano stati messi a punto altri tre impianti, rispettivamente in via Roma e in via Circonvallazione occidentale. In tutto i varchi installati previsti dal progetto arriveranno a sette.