Altri 4 medici salutano il Ceccarini Caruso: "Situazione complessa"

Preoccupa la situazione dei camici bianchi sottodimensionati al Pronto Soccorso di Riccione. In organico servirebbero almeno i nove di prima secondo i vertici, dodici (esclusa la continuità assistenziale) a parere di diversi operatori, per poter garantire turni, riposi e ferie regolari, ma per ora sono solo sei (e mezzo): ai quattro del Ps, compreso il direttore, si aggiungono un medico del 118, circa trentasette ore a settimana, corrispondenti a un medico a tempo pieno, del 118 e vari medici che, in continuità assistenziale, operano per un totale quindici ore a settimana. Una situazione determinata certo da una carenza generale di medici, ma anche da colleghi che per vari motivi prendono altre strade.

Sono tre gli ultimi in uscita: uno rientrato nel reparto di Medicina e due in scadenza di contratto. Un quarto caso è dovuto a una gravidanza. Così, in alcune notti di minor flusso resta solo un medico. Il servizio, come conferma la direzione, è però garantito dall’aiuto dei medici dell’ospedale allertati, cardiologi e rianimatori. La coperta è corta, la si tira da tutte le parti, e non resta che stringere i denti. Per capirlo basta ricordare che fino a circa cinque anni fa il Pronto soccorso del Ceccarini contava quindici medici, più due di continuità assistenziale, altri sei erano in forze al Cervesi di Cattolica.

"La situazione non è facile – conferma la direttrice del Ceccarini Bianca Caruso –, però con l’apporto di correttivi, rispondiamo molto bene. Abbiamo istituito dei turni di medici, come chirurghi, che vanno in Pronto soccorso, e affidato la Medicina d’urgenza coi suoi dieci letti a cardiologi e rianimatori. Questo perché i ricoveri in Medicina d’urgenza sono in prevalenza di carattere respiratorio e cardiologico, quindi, abbiamo cercato di alleggerire il Pronto Soccorso, sollevandolo da quest’onere. Così abbiamo organizzato turni del Ps in alcuni giorni più scarichi e altri, come lunedì, venerdì, sabato e domenica, potenziati. Parola d’ordine è flessibilità". Ma di notte resta un medico? "Per quattro giorni ne mettiamo due e per tre uno, ci giostriamo in base ai flussi. In media abbiamo dai 70 agli 80 accessi al giorno (d’estate oltre 120140). Comunque tutti i medici cardiologi e rianimatori di guardia sono allertati. C’è sicurezza, la situazione è presidiata".

Sui turni aggiuntivi sottolinea: "incentivati in base ad accordi sindacali, sono misure temporanee e flessibili, perché la Medicina d’Urgenza è agganciata al Pronto Soccorso, non sguarniscono gli altri reparti perché aggiuntivi. Con l’azienda stiamo reclutando altri medici con la mobilità, con il concorso a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, sempre in Emergenza urgenza, facciamo un reclutamento porta a porta tra giovani che assumiamo anche in altre specialità o senza specialità. Possono avere contratti a continuità assistenziale dalle 24 alle 48 ore. I concorsi si terranno in marzo, quindi a inizio aprile avremo la graduatoria".

Nives Concolino