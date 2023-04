Altri 40mila euro per le famiglie

La Giunta Comunale di Cattolica scende in campo per sostenere le famiglie residenti in affitto, con proprie risorse pari a 42.015 euro. Dunque ulteriori 31 nuclei famigliari vedranno accolta la loro richiesta di sostegno."L’amministrazione comunale destina ulteriori fondi a sostegno delle famiglie residenti, consapevole della crescente e diffusa difficoltà che s’incontra a sostenere le spese di locazione per la casa. Riteniamo che il tema casa – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali Nicola Romeo – rappresenti la criticità prioritaria per un numero crescente di famiglie residenti nel nostro territorio e per questo motivo abbiamo scelto di destinare ulteriori fondi a favore di 31 famiglie che hanno richiesto il sostegno economico, a testimonianza dell’impegno che questa amministrazione profonde al fine di intercettare e soddisfare i diversi bisogni della Comunità". Poi l’amministrazione comunale specifica: "Va ricordato che l’opportunità era aperta anche a quelle famiglie con un Isee inferiore a 35mila euro, un valore non basso, ma i nuclei in questione dovevano dimostrare di avere avuto una contrazione del reddito di almeno il 25% per gli effetti di pandemia e crisi economica".