"Altri 50 posti di lavori in città con Italpak e nuovo supermercato"

Cresce l’economia a Santarcangelo. Nel 2024 è aumento il numero delle aziende sia, soprattutto, quello dei lavoratori (250 in più). "Con il nuovo Piano urbanistico generale – assicura il sindaco Filippo Sacchetti – vogliamo favorire ancora di più investimenti che possano creare occupazione e ricchezza nel territorio". Intanto, ricorda il primo cittadino, "con i prossimi interventi sulla via Emilia sarà ampliato lo stabilimento della Italpak e verrà realizzato un nuovo supermercato (al posto dell’ex Adriauto). Due interventi che, si stima, porteranno 50 nuovi posti di lavoro a Santarcangelo". E la rotta tracciata in questi anni proseguirà "con nuove politiche urbanistiche" per favorire la nascita di nuove attività e l’ampliamento di quelle che hanno bisogno di spazi per crescere. "Ma ci teniamo molto anche a valorizzare il grande lavoro che si sta facendo per l’agricoltura – prosegue Sacchetti – Sono già in corso diversi interventi di ampliamento di aziende di qualità che coltivano e commerciano i prodotti locali, compresa la cipolla dell’acqua". Senza dimenticare "la riconversione di alcune realtà produttive nell’ottica dell’accoglienza e dell’ospitalità: questo rappresenta la nostra vera risorsa per il futuro del nostro turismo, sempre più di qualità e a contatto con la bellezza, la campagna, i percorsi benessere e le piste ciclabili".