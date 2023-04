Altri aiuti alle attività

Oltre alle facilitazioni fornite a bar e ristoranti dal progetto Rimini Open Space ci sono altre iniziative promosse dall’amministrazione comunale a sostegno delle attività economiche, anche nel 2023. Ad esempio, per il progetto Sise il Comune ha previsto un fondo complessivo di 200mila per sostenere il settore commerciale e produttivo. Una settantina le domande presentate per partecipare al bando Sise 2022-2026 tra gelaterie, negozi, odontoiatri e attività di numerosi settori. Ciascuno potrà ottenere un contributo fino a 5.000 euro, che possono essere confermati nei due anni successivi, arrrivando a 15mila. Ancora, il progetto ’Vetrine illuminate’, a sostegno dei centri storici. Ovvero incentivi alla riattivazione, anche temporanea, di immobili in disuso che i titolari sono invitati a concedere gratuitamente ad associazioni di volontariato. Ricavandone benefici economici crescenti in funzione dei giorni di utilizzo concessi.