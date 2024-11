Altri due anni di cantiere per la Collegiata

Il campanile della chiesa Collegiata è tornato da tempo agli antichi splendori, grazie al maxi intervento di restauro (durato oltre 3 anni) che ha coinvolto anche il transetto sinistro. Ancora, nonostate i lavori di messa in sicurezza e la nuova scala interna, non è stato possibile aprire alle visite al pubblico il campanile. Ma nei giorni scorsi l’architetto Mauro Ioli, direttore dei lavori della chiesa, ha portato in cima al campanile due visitatori ’speciali’: il sindaco Filippo Sacchetti e la vicesindaca Michela Mussoni. "Il primo stralcio completato di questa importante ristrutturazione – dice Sacchetti – restituisce alla città intera un monumento splendido, e centrale per la storia e la vita della nostra comunità". E la vista che si può godere dalla sommità del campanile è davvero mozzafiato.

Ma i lavori alla Collegiata devono andare avanti, per poter mettere in sicurezza il transetto destro, la navata centrale, l’abside e altre parti della chiesa. Questa seconda fase del cantiere costerà non meno di 2 milioni di euro. Una somma ingente. La Cei ha deciso di stanziare un milione di euro per proseguire i lavori. La Diocesi di Rimini a sua volta, per il valore artistico, culturale e storico della chiesa di Santarcangelo, dedicherà per i prossimi anni buona parte dei proventi che arriveranno dall’8 per mille. Serviranno altre risorse per poter portare avanti il cantiere. Nel frattempo la Soprintendenza avrebbe già dato il via libera al secondo stralcio dei lavori alla Collegiata, per i quali serviranno almeno altri due anni e mezzo. Si attende di capire quando la seconda fase del cantiere entrerà nel vivo.