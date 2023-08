"Altro che nonni, gli anziani valgono oro"

"Grazie nonni, e scusate se qualcuno si è dimenticato di voi". Giovannino Montanari, il re del turismo dell’età d’argento, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Meno male che ci sono anche i turisti più anziani, che contrariamente a quanto si crede spendono soldi sul territorio e continuano ad arrivare in massa anche in questa difficile estate 2023". Prova provata l’ennesimo sbarco, annuncia il patron di Montanari Tour e presidente provinciale Fiavet (agenti di viaggio e tour operator): "Il prossimo weekend arrivano alcune centinaia di bus di turisti in Romagna, staranno qui 15 giorni, gli unici ormai per così tanto tempo. Solo alla Montanari Tour, tra mille difficoltà perché mancano gli autisti dei pullman turistici, in gran parte passati al fronte del trasporto merci durante la pandemia, riceverò 121 pullman gran turismo, con ben 70mila presenze complessive nelle due settimane, da distribuire in provincia di Rimini. E il 3 settembre si replica con altrettanti arrivi e presenze". "Tutti questi benefattori – polemizza Montanari – mai citati nelle lunghe interviste e analisi dei nostri ‘condottieri’, voglio qui ricordargli che non sono vecchi con le valigie di cartone chiuse con lo spago. Sono dei buoni consumatori, tra chi compra un regalo (non un souvenir da due soldi) per il nipotino, quanti si fermano a prendere un gelato e il caffè, e tanti che una scappatina al ristorante di pesce. Per non dire che se ci fossero ancora le balere ci andrebbero tutte le sere, oltre a fare una o due escursioni". Qualche numero. "I turisti senior spendono dalle 700 alle 800 euro per due settimane con pacchetti tutto compreso (albergo, trasporto, spiaggia, assicurazioni) meritano un nostro ringraziamento e riconoscimento".

Il presidente Fiavet conclude ricordando "solo un dato sulla fedeltà alla nostra riviera, che è altissimo intorno al 90 per cento. Si pensi solo che il Comune di Nichelino, nel Torinese, viene in

vacanza ininterrottamente a Rivazzurra e Miramare dal 1973, ovvero mezzo secolo, con 600 pensionati, giugno e settembre. E così tanti altri. Torno a dire grazie nonni".

Mario Gradara