"Altro che palasport: a Santarcangelo servono nuove case di riposo"

Via libera in consiglio, l’altra sera, alla variazione di bilancio per realizzare il nuovo skate park di Santarcangelo e ultimare i lavori alla nuova scuola di Canonica. Ma le polemiche non sono mancate, sia su piazza Balacchi (con lo scontro feroce tra la sindaca Alice Parma e il consigliere della Lega Gabriele Stanchini) sia sul piano degli interventi. Barnaba Borghini, consigliere di Bene in comune, ha attaccato facendo notare come "si spendano 4 milioni per un nuovo palasport, quando in città mancano strutture per anziani. Abbiamo 176 anziani ogni 100 giovani (contro i 133 del 2002). Per la casa di riposo ’Molari’ ci sono in lista d’attesa 97 persone. Vanno trovare soldi per recuperare stabili oggi inutilizzati, da adibire a residenza per anziani. E va attuata una collaborazione con i privati, finalizzata a una gestione che offra servizi di eccellenza".