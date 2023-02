"Altro che proroga: il governo ora definisca i criteri dei bandi"

Onorevole Andrea Gnassi (Pd) sulle concessioni lei non ha mai parlato di proroghe, ed ora?

"Ricordo che sono stato fra i pochi a dire la verità fin da subito sulla Bolkenstein. Ho spiegato che quelle si raccontavano erano solo soluzioni per prendere applausi"

A cosa si riferisce?

"All’ uscire dall’Europa e non fare i bandi. Ci siamo presi anche gli insulti per questo, ma adesso il tempo degli slogan per ingraziarsi la piazza deve finire".

Veniamo al punto, è arrivata la mini proroga.

"Appunto, questo governo decide di non decidere e ha buttato nuovamente la palla in tribuna sul tema delle concessioni balneari. La conseguenza è l’incertezza per i Comuni e gli imprenditori e le sassate che ci arriveranno dalla Comunità Europea e dal Consiglio di Stato. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia se ne devono fare una ragione, sono al governo e non in campagna elettorale, devono governare e decidere".

Critiche a parte, cosa propone?

"Come gruppo Pd abbiamo già chiesto un’audizione congiunta urgente, considerata la trasversalità della materia, con i ministeri dell’economia e delle finanze, del turismo e delle politiche europee, per chiarire una volta per tutte le intenzioni sul futuro delle concessioni demaniali marittime"

I criteri su cui basare i bandi, come farli?

"Prima di tutto abbiamo chiesto che i criteri si scelgano insieme alle Regioni e ai Comuni, perché è impensabile riqualificare ad esempio una spiaggia senza considerare i progetti di riqualificazione urbana delle coste e dei lungomari che toccano le stesse spiagge".

Facciamo qualche ipotesi?

"Ci sono aspetti che riguardano i canoni la cui portata economica si commenta da sola, altri che toccano la professionalità e il riconoscimento aziendale, il guardare al sistema della piccola media impresa, in questo caso basterebbe limitare l’asta a poche concessioni. C’è poi il tema dell’innovazione dei servizi che. Chi vorrà investire riqualificando, a partire dalla propria professionalità, può giocare la partita e vincerla".