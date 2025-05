"Altro che rincari: stop agli sprechi"

"Il problema non è il nuovo ticket sui medicinali, ma la gestione complessiva della nostra sanità", sostiene Alessandro Conti, 20 anni. "Per me aumentare il costo dei farmaci di classe A non rappresenta la soluzione giusta. Non è facendo pagare di più che si migliora il sistema sanitario. Il vero nodo è la cattiva gestione, i fondi che si perdono, la corruzione strisciante non solo nella sanità ma nell’intero sistema sociale". "Oggi più che mai – dice convinto Alessandro – è fondamentale mappare e controllare meglio i flussi di denaro pubblico. Colpire chi ha bisogno di cure non risolve nulla, serve una riforma interna che tagli gli sprechi".