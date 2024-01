"Altro che tagli a Novafeltria. Potenzieremo i servizi sanitari"

"Affermazioni strumentali, finalizzate a perseguire gli interessi corporativi". Così l’Ausl replica allo Snami, il sindacato autonomo dei medici, sulla riorganizzazione della sanità a Novafeltria. L’azienda non ci sta e replica alle accuse arrivate dal presidente dello Snami, Pietro Pesaresi, e dal sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, sul nuovo Cau e sull’ex guardia medica. "Il piano è stato discusso in maniera dettagliata in più occasioni con sindaci e amministratori locali, in particolare in un incontro del 27 dicembre all’ospedale e poi nel comitato di distretto l’11 gennaio, e presentato in vari incontri con i cittadini", sottolinea Mirco Tamagnini (foto), direttore ad interim dei distretti sanitari di Rimini e Riccione. Lunedì apre il Cau di Novafeltria e per il sindaco e lo Snami verranno depotenziati il servizio di continuità assistenziale (l’ex guardia medica) così come l’attività per le urgenze. "Il Cau di Novafeltria – la replica di Tamagnini – è un servizio aggiuntivo rispetto all’attuale punto di primo intervento, che resta confermato nella sua configurazione e con attività 24 ore su 24, con due mezzi di soccorso avanzato a disposizione".

L’Ausl fa chiarezza anche sulla scelta di riorganizzare le risorse. Tamagnini si affida ai numeri: "Nel 2022 le visite domiciliari effettuate dai medici di continuità assistenziale a Novafeltria sono state in totale 85, e nel 2023 127, con una visita ogni 3 giorni in media". L’Ausl intende rafforzare i servizi "attraverso il Cau, che sarà aperto 12 ore al giorno 7 giorni su 7, e l’assistenza domiciliare integrata incrementando le attività programmabili. E questo nella logica di una maggiore assistenza di prossimità, visto che in futuro verranno attivate anche le unità di continuità assistenziale per le attività urgenti". Insomma: alle accuse di fare tagli l’Ausl non ci sta. Anzi: "L’Ausl nei fatti sta difendendo l’ospedale di Novafeltria, investendo risorse importanti nelle strutture e nei professionisti. Tutto il resto, in primis le affermazioni su una presunta riduzione dei servizi, sono strumentali e finiscono solo per procurare ingiustificato allarme nella popolazione".

Per il sindaco Zanchini la realtà è diversa. "L’inaugurazione del Cau – ribadisce – inizia col depotenziamento dell’ex guardia medica. In base a questa riorganizzazione viene tolto un medico durante i turni diurni, e quindi ci sarà sempre e solo un dottore disponibile per le visite domiciliari in tutta la Valmarecchia. Quante visite domiciliari potrà garantire nei giorni prefestivi e festivi?". Zanchini non molla: "Chiederò ai sindacati di categoria di prendere posizione contro questa riorganizzazione che penalizza il nostro territorio e le nostre comunità".

