Altro furgone in fiamme a Viserba Indagini per scovare il piromane

Appena due giorni fa era toccato sempre ad altri due veicoli fare la fine che, nella notte tra venerdì e ieri, è toccata a un altro furgone, liquefatto e completamente distrutto dalle fiamme di un incendio che lo ha avviluppato intorno alle 00.45 di notte, quando l’allarme è arrivato ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto per domare le fiamme. Un invervento lungo, che ha impegnato i pompieri nel sedare anche i focolai che il furgone a fuoco aveva generato intorno nell’area verde. In quella via Agostino Novella a Viserba, nella zona artigianale dove a due passi, in via Grandi, proprio due sere fa era toccata la stessa sorte ad altri due veicoli simili.

A differenza del precedente però, questa volta il furgone non era un mezzo abbandonato, ma semplicemente parcheggiato per la notte in quella zona ormai diventata un cimitero di lamiere e di fuoco. La stretta correlazione tra tipologia di mezzo dato alle fiamme e zona interessata ha poi insospettito la polizia di Stato, intervenuta sul luogo dell’incidente con una volante. Sono ora in corso le indagini degli agenti per chiarire se, come viene ipotizzato, ci sia l’ombra del dolo dietro l’incendio di questa notte, se non addirittura una qualche correlazione tra gli incendi di due furgoni di due notti fa e l’ultimo in ordine di tempo di via Agostino Novella. Una delle piste è infatti al momento che entrambi i roghi abbiano una matrice dolosa e che dietro a entrambi possa esserci lo stesso piromane. Quel che è certo è che chiunque abbia appiccato i due fuochi, in entrambi casi è riuscito a distruggere completamente i veicoli messi nel mirino, lasciati sul prato della zona artigianale di Viserba.