Altro furto in casa: blitz dei ladri in via Celletta dell’olio

Un altro furto in casa nel giorno di Pasquetta, a Santarcangelo. Ma se nell’abitazione di San Bartolo (come avevamo riportato ieri) i ladri sono stati messi in fuga dal proprietario mentre stavano per entrare, in via Celletta dell’olio invece sono riusciti a entrare. E hanno rovistato ovunque, cercando tra i cassetti e gli armadi e lasciando poi tutto a soqquadro. Il furto è stato denunciato ieri ai carabinieri. Dai primi controlli effettuati, la banda di malviventi non ha portato via oggetti di valore. Non è escluso che i ladri in azione siano stati gli stessi che hanno tentato il colpo (sempre nel giorno di Pasquetta) in via San Bartolo. Sugli episodi indagano i carabinieri, che invitano a farsi avanti tutti coloro che possano fornire elementi utili per rintracciare i ladri.