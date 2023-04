Alunni a scuola di economia con un gioco

Il 7 marzo scorso alla Franchini c’è stato l’incontro con Giuseppe e Lino, e attraverso un gioco abbiamo cercato di capire meglio come funziona una banca. Questo incontro rientra in un progetto che ha come obiettivo quello di educare gli alunni a un consumo sostenibile e responsabile. Giuseppe e Lino ci hanno divisi in due gruppi: sei persone facevano le banche e tutti gli altri erano famiglie. Queste avevano a disposizione mille euro, da investire nel modo più giusto, secondo i loro interessi. Quei soldi la banca li spendeva in modo differente: in modo svantaggioso per i cittadini e per l’ambiente, come ad esempio per la costruzione di armi, o in modo sostenibile per valorizzare le energie rinnovabili. Inizialmente la famiglia non sapeva come la banca utilizzava i suoi soldi, ma aveva la possibilità di scoprirlo in seguito, facendo domande. Abbiamo imparato a conoscere il mondo delle banche, a usare il ragionamento e a discutere insieme in classe. Questo progetto ci ha fatto capire anche che le persone, volendo guadagnare di più, spesso perdono di vista valori umani più grandi.

Sofia Ceccarini,

Emma Ravegnini III I