Alvaro, signore degli Anelli: "Lavorerò fino a 90 anni"

"Mi ricordo ancora il primo giorno di lavoro, minuto per minuto. A mezzogiorno avevamo già incassato 15 lire, eravamo stracontenti..". Alvaro Anelli ha 85 anni, ma l’anniversario da ricordare sono i 65 anni dell’azienda che ha inaugurato con i fratelli Alberto Berto e Bruno, nel lontano 15 maggio del 1960. All’epoca Fratelli Anelli era un piccolo magazzino di 50 metri quadrati in via Bastioni settentrionali a Rimini. Oggi l’impresa, con il suo quartier generale a Sant’Ermete, è leader nella rivendita di materiali edili, conta circa 80 dipendenti e nel corso degli anni ha aperto 7 magazzini, di cui l’ultimo pochi mesi fa a Riccione, per un totale di 200mila metri quadrati tra capannoni e piazzali. "Non siamo solo un’azienda, ma una grande famiglia. Siamo due fratelli (Bruno è morto nel 2014, ndr) con 8 figli maschi. Siamo andati sempre d’accordo e quello che conta, anche dopo 65 anni di attività, sono sempre i valori". Ancora oggi si può incontrare Alvaro nel piazzale davanti alla Marecchiese con la sua tuta celeste. Facendo un salto indietro nel tempo, nel 1994 fu insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubbllica, Oscar Luigi Scalfaro, mentre nel 2022 l’allora sindaca Alice Parma gli conferì l’Arcangelo d’oro. Una lunga storia in cui non sono mancati i momenti difficili, con le diverse crisi che hanno colpito l’edilizia. "Siamo sempre sopravvissuti rimanendo noi stessi. Abbiamo stretto la cinghia, investendo i nostri patrimoni, ma siamo rimasti in piedi. Mentre in tanti, tra le imprese più grandi di Rimini e provincia, sono fallite". E ora, arrivato a 85 primavere, "il mio obiettivo è di lavorare almeno fino a 90 anni e festeggiare i 70 anni della Fratelli Anelli". E la pensione? "Non ci penso neanche, ho ancora tanta voglia di lavorare". Domani è il giorno dell’anniversario, "da festeggiare con qualche pasticcino e una bottiglia, poi via a lavorare....". Dopo 65 anni, il suo motto rimane sempre lo stesso: "Servono grinta e dinamismo".