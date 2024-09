"Alzeremo il ponte a San Vito. Nuove fogne a Sant’Ermete"

L’ultima ondata di maltempo di pochi giorni fa, a Santarcangelo ha fatto (per fortuna) pochi danni. Non era andata così durante l’alluvione del maggio del 2023, con danni ingenti in via Massani e in altre strade e a vari edifici, pubblici e privati. Il Comune di Santarcangelo, che ha già ottenuto 3,5 milioni di finanziamenti per gli interventi post-alluvione, ora punta a mettere in cantiere lavori per altri 6 milioni per la sicurezza del territorio con opere a San Vito e Sant’Ermete. Si tratta di opere per le quali l’amministrazione ha già ottenuto finanziamenti dal ministero per realizzare la progettazione. La giunta, nei giorni scorsi, ha dato il via libera agli atti per iniziare l’iter e, al tempo stesso, cercare le risorse necessarie per i lavori. A San Vito il progetto prevede il rialzo del ponte Bailey (nella foto grande) per così adeguarne l’altezza ai nuovi argini del fiume Uso. Dopo la pulizia generale dell’area, verranno rinforzati gli argini – su entrambe le sponde – per poi disancorare il ponte dalle spalle esistenti e, una volta demolite queste, riposizionarlo su nuove spalle in calcestruzzo che saranno più alte di un metro rispetto a oggi. Per l’opera il Comune ha già ottenuto dal ministero un contributo di 230mila euro. L’intervento al ponte costerà 2,7 milioni di euro. A Sant’Ermete sarà costruita invece una nuova vasca di laminazione. Per il progetto sono arrivati da Roma altri 230mila euro, ma le opere previste costeranno 3,4 milioni. L’intervento servirà "a garantire una migliore regimazione delle acque e la riduzione delle criticità idrauliche" nonché "a migliorare la rete fognaria". L’opera si affiancherà ai lavori già previsti a Sant’Ermete, e finanziati con 4 milioni, che saranno svolti dal Consorzio di bonifica. "Stiamo lavorando – dice la vicesindaca Michela Mussoni (nel riquadro) – per difendere il nostro territorio contro i rischi idraulici e idrogeologici. Alzeremo il ponte di San Vito e divideremo la rete fognaria di tutto l’abitato a Sant’Ermete". I progetti per i due maxi interventi "verranno affidati entro il mese di ottobre".