Amadeus festeggia il primo milione con i palloncini made in Rimini

Sono made in Rimini i palloni a forma di "1" e di "M" con i quali il conduttore Amadeus ha festeggiato l’altra notte, dal palcoscenico del Festival di Sanremo, un milione di followers su Instagram. "Quando si supera un milione di followers si festeggia": è stato Jody Cecchetto, figlio di Claudio, produttore discografico e consigliere comunale a Riccione, a spiegare al conduttore, nel corso della quarta serata al Teatro Ariston, vista da oltre 11 milioni di telespettatori, che è importante brindare all’importante traguardo raggiunto. "Sono i nostri palloni – sorride Joshua Grassi, della Grabo Ballons di Coriano - inventati da mio padre Giorgio, vent’anni fa, e da allora esportati in tutto il mondo. Una grande soddisfazione. Ancora più bello per il fatto che la cosa non l’abbiamo gestita in collaborazione con il Festival, ma è stata il frutto ‘indiretto’ del nostro lavoro. In pratica, a Sanremo hanno acquistato i prodotti da qualche distributore".

"Quando ho visto i nostri inconfondibili ballons – continua Joshua Grassi -, riconoscibilissimi per colore, taglio, colorazione, sono rimasto di stucco. Poi la sorpresa ha lasciato il posto alla gioia. Già pochi anni fa a Sanremo erano ‘sbarcati’ alcuni nostri particolari palloni. Ora il bis, e in un’occasione importante, a salutare il milione di followers di Amadeus". La Grabo è stata fondata nel 1982 da Giorgio Grassi, ex presidente del Rimini, che la manda avanti insieme alla moglie Jill e ai figli Joshua e Jonathan. Conta oltre duecento tra dipendenti e collaboratori. Quattro unità produttive a Coriano, su un’area di 10mila metri quadri.

"Stiamo valutando l’apertura di alcune filiali all’estero", continua Joshua Grassi. Un crescendo costante e un autentico boom legato ai palloni. Grabo, specializzata in party e articoli per le feste, ne produce tra i 30 e i 40 milioni l’anno, di ogni forma, colore e dimensione, esportandoli in oltre ottanta Paesi del mondo, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dal Brasile, alla Corea, dal Messico alla Francia. Tra i (tantissimi) clienti vip annovera Alessandro Del Piero, il pugile Conor McGregor, l’attaccante del Milan Olivier Giroud. Amadeus aveva aperto il profilo Instagram martedì sera, durante la prima puntata di Sanremo, dopo una promessa fatta a Chiara Ferragni, con uno sketch organizzato appositamente. In pochi minuti il profilo aveva raggiunto 500mila followers. In due giorni ha sfondato il muro del milione, e nel primo pomeriggio di ieri ‘Ama’ navigava già verso il milione e 300mila ‘seguaci’. Potenza dei social, che hanno fatto decollare i seguaci del conduttore e i palloncini made in Rimini. Intanto la Grabo ringrazia.

Mario Gradara