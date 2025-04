Amarcord capodoglio. Un festival in spiaggia rievoca l’evento del 1943

A Rimini arriva il festival dei sette Capodogli di Vasto. L’appuntamento, in collaborazione con il Comune abruzzese, mette al centro la salvaguardia dei fondali marini e della sua fauna, usando come veicolo del messaggio proprio il cetaceo. Appuntamento giovedì alle 17 al cinema Fulgor con la proiezione di ‘Protezione del mare e delle sue risorse’, un cortometraggio curato dai ragazzi del liceo Einstein. Il giorno dopo invece l’evento si sposterà sulla spiaggia della Barafonda a San Giuliano mare, con una cerimonia per l’anniversario dello spiaggiamento di un capodoglio proprio sulla spiaggia di Rimini, ben 82 anni fa. I ragazzi che partecipano al progetto puliranno la spiaggia dai rifiuti e poi, insieme a Franco Sacchetti, direttore artistico del festival, disegneranno la sagoma dell’animale, proprio nel luogo in cui venne rinvenuto.

Era il 4 aprile 1943 quando i riminesi rinvenivano sulla battigia di San Giuliano il grosso animale, ormai esanime e sfinito. In una città martoriata dalla guerra e dalla fame, si decise di sfruttare ciò che la natura aveva messo a disposizione e la carne della balena venne in parte mangiata. Un evento ricordato da molti riminesi come un qualcosa di eccezionale, citato da Federico Fellini nella scena finale de ‘La dolce vita’. Una storia simile a quella accaduta a Vasto nel 2014, quando arrivarono a riva sette esemplari femmina di questa specie. I cittadini del Comune in provincia di Chieti non ci pensarono due volte e cercarono subito di salvare gli animali, spingendoli in mare aperto. Un evento emblematico che ha fatto sì che ogni anno in settembre a Vasto venisse organizzato il festival dei sette Capodogli, proprio in memoria di quel giorno. Quest’anno per la prima volta l’appuntamento arriva anche a Rimini.

"Siamo felici di questo gemellaggio che ci fa tornare in mente l’evento eccezionale del 1943 – spiega l’assessora Anna Montini -. Erano tempi diversi, ora l’attenzione delle persone è cambiata e questo evento porta a comportamenti di rispetto verso la natura, proprio come accadde a Vasto nel 2014". Un progetto giovane a cui hanno partecipato anche i ragazzi dell’Einstein. "Il festival dei sette Capodogli è un’occasione per fare uscire i ragazzi dalle aule – dice Christian Montanari, direttore scolastico del liceo -. Gli alunni hanno contribuito artisticamente al filmato, curando le musiche e il suono in generale, una grande sfida portata a termine con il sorriso".

Federico Tommasini