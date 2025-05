"Amarcord e la Mille Miglia", una corsa epica

Domani alle 17, le porte di Palazzo Buonadrata si apriranno per accogliere un appuntamento speciale, carico di memoria, mito e suggestione. Panozzo Editore presenta "Amarcord e la Mille Miglia. La leggendaria corsa nella Rimini di Fellini", scritto da Carlo Dolcini e Tommaso Panozzo. L’evento sarà aperto dal saluto introduttivo di Paolo Pasini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

A cinquant’anni dall’Oscar ad Amarcord come miglior film straniero, la Mille Miglia — quella corsa leggendaria che ha attraversato l’Italia e le epoche — torna a rivivere tra le pagine di un’opera che intreccia con delicatezza e passione la storia di un Paese in corsa verso la modernità e la visione onirica di un regista che ha fatto del ricordo un’arte: Federico Fellini.

Tra il 1927 e il 1938, Rimini fu attraversata dal boato dei motori, dalla luce bianca dei fari che fendono la notte, dal frastuono e dall’euforia di un pubblico che si accalcava lungo le strade per assistere al miracolo della velocità. Ed è in quel frastuono, tra la polvere e lo stupore, che un giovanissimo Fellini rimane incantato. È lì che nasce un’epifania: quella corsa non è solo uno spettacolo. È un rito. È un sogno che si fa carne. È cinema prima ancora di diventarlo.

Dolcini e Panozzo ci guidano in un viaggio ricco di emozione e dettagli, dove la Mille Miglia diventa più di una gara: diventa uno specchio del Novecento italiano. Le automobili rombano non solo sulla strada, ma nei cuori di chi guarda, evocando un’epoca di entusiasmo, di sfide, di illusioni e promesse. Il libro racconta il passaggio della corsa nella Rimini degli anni ’30, ma soprattutto racconta cosa significasse per un bambino osservare quel trionfo di rumore e luce, e poi trasformarlo — anni dopo — in una delle sequenze più poetiche della storia del cinema, quella di Amarcord, in cui l’automobile dei sogni rompe la quiete e spalanca la notte al desiderio.

Nel volume la corsa si fa simbolo: di un’Italia che corre verso il futuro, ma che trattiene la nostalgia nel retrovisore. Fellini — come solo i grandi poeti sanno fare — prende quella memoria collettiva e la trasforma in emozione universale. Ed è questo il miracolo che il libro celebra: l’incontro tra la cronaca e il mito, tra il rombo di una Lancia e il sussurro di un sogno. "Amarcord e la Mille Miglia" non è solo un tributo a una corsa. È un inno alla memoria, alla meraviglia, al cinema che nasce dal vissuto. È un omaggio a un’Italia che correva forte, ma che sapeva anche fermarsi a guardare — incantata — il passaggio di un sogno su quattro ruote.