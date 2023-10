Amarcord Fellini, trent’anni dopo. L’omaggio della città al Maestro

Trent’anni senza il Maestro. Tanto ne è passato di tempo da quel 31 ottobre del 1993 quando si spense Federico Fellini. Quel momento, il Maestro, lo aveva sognato in diverse occasioni. Una volta gli apparvero in sogno anche le prime pagine dei giornali che annunciavano la scomparsa. Era il 25 febbraio del 1982 quando i quotidiani immaginari titolavano ‘E’ morto il re del cinema’. E poi ancora nell’ottobre del 1961 e nel dicembre del 1976 Fellini immaginò un plotone di esecuzione perché accusato di omicidio. Questo episodi sono conservati nel ‘Libro dei sogni’ del regista. Pagina dopo pagina è Fellini stesso a mettere nero su bianco quei sogni, tra parole e disegni onirici. Una raccolta che procedette per decenni fino ad arrivare al luglio del 1990 quando le immagini apparse nel sonno assunsero contorni inquietanti e premonitrici. In quel sogno l’autore di 8½ deve recapitare a sé stesso una lettera, ma al posto della cassetta postale del suo studio trova una lapide con quell’iscrizione e scopre che il foglio da imbucare è bianco. E’ con questo senso di smarrimento che Fellini prende congedo dal mondo dei suoi sogni, dalla fonte principale di ispirazione del suo cinema.

Oggi, nel trentennale della scomparsa, l’eredità di Fellini apre le porte a tutti, a partire dai riminesi. Da tempo la città ha ritrovato il suo Maestro arrivando a destinargli i suoi luoghi storici. Oggi si potrà accedere a titolo gratuito a tutti gli istituti museali di Rimini, al mattino ed anche al pomeriggio. Si potranno visitare anche le due mostre in corso, entrambe al Palazzo del Fulgor, a partire da ‘Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi’, a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, che presenta le 30 immagini selezionate del funerale di Federico Fellini scattate dal fotografo Marco Pesaresi. Una mostra il cui termine viene prorogato al 19 novembre. Inoltre sabato alle 17, è prevista una visita guidata condotta dal curatore Mario Beltrambini e dalla mamma di Marco Pesaresi, Isa Perazzini. Sempre al Fulgor è possibile visitare la mostra Disney 100 - Un secolo di capolavori del cortometraggio animato, con una galleria di bozzetti del numero speciale di Topolino del 1991 dedicato a ‘La strada’. Infine, sempre oggi alle 13 verrà deposta una corona di fiori al cimitero civico ai piedi della Grande Prua, il monumento di Arnaldo Pomodoro dedicato a Fellini e a Giulietta Masina. A presenziare alla cerimonia il sindaco Jamil Sadegholvaad e la nipote del regista, Federica Fabbri Fellini. La scultura è stata di recente sottoposta a un intervento di ripulitura.