Amarcord, l’Oscar 50 anni fa. Dal Paron allo zio Pataca: ricordi, sogni e curiosità

"The winner is Italy, for Amarcord". È l’8 aprile 1975 quando, dal palco del Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles, l’annuncio di Susan George sancisce la quarta statuetta per Federico Fellini. L’inno di Mameli accompagna la vittoria come migliorfilm straniero: l’Italia festeggia, Fellini no. È rimasto a casa, scettico come sempre, intento a lavorare al Casanova. A ritirare l’Oscar, elegantissimo, è il produttore Franco Cristaldi.

Sono passati cinquant’anni da quella notte e Amarcord, più che un film, è ormai un lessico familiare. Il ricordo, la nostalgia, il paese, l’Italia, la Romagna. Una memoria collettiva in pellicola che racconta tutto: l’infanzia, il sesso, il cibo, il fascismo, la morte. Un’opera d’arte in equilibrio tra poesia e trivialità, tra sogno e carne.

Eppure, come ha raccontato Germano Bovolenta in un bellissimo pezzo su Sportweek, se le cose fossero andate diversamente, nel ruolo del padre di Titta avremmo potuto vedere... Nereo Rocco.

Sì, proprio lui: il “Paron”, l’allenatore burbero e geniale del Milan, che Fellini adocchiò in tv e volle incontrare. Fu Oreste Del Buono, giornalista milanista e amico di entrambi, a organizzare il pranzo a Bologna, inizio 1973. "Mi ha impressionato per la sua umanità, la sua ingenuità. Rocco è il capomastro che cercavo" disse Fellini. Ma Rocco, con il campionato alle porte, ringraziò e declinò: "Grassie sior Fellini, ma il mio cinema è il campo". Così il ruolo andò ad Armando Brancia, attore non professionista come gran parte del cast.

Amarcord è un viaggio sentimentale nel cuore della Rimini fascista, deformata e sognata. Solo due attori erano riminesi: Umberto Bartolani e Marcello Olas Bonini. Gli altri venivano scelti per le facce, le voci, l’umanità. Ciccio Ingrassia e Pupella Maggio, madre e zio Teo di Titta, erano le uniche eccezioni professionali.

Nel film c’è tutta la vita di provincia, tra suore e tabaccaie, presidi e motociclisti, transatlantici e falò. Ci sono personaggi come la Gradisca (Magali Noël), la Volpina, lo “scemo del villaggio” Giudizio, e l’indimenticabile Teo che urla dall’albero: "Voglio una donnaaaaa!". Fellini, in una primissima versione, voleva che miagolasse. Poi cambiò idea. Altre scene – quella del “cinese”, quella dello spurgatore di pozzi-neri filosofo “Colonia” – furono tagliate.

Nando Orfei, lo zio Pataca, ingurgitò 34 cosce di pollo per girare la scena del pranzo. Scurèza cavalcava una Harley Davidson dell’esercito americano. E la scena del Rex, visione notturna tra le nebbie del porto, fu l’ultima a essere girata.

La memoria si costruisce così, a tavole imbandite, dentro cortili nebbiosi, tra le lenzuola del sogno. Il titolo? Non fu scelto subito. In origine doveva essere Il Borgo, ma il nome era già occupato. Così si scelse Amarcord, dal dialetto romagnolo a m’arcord – “mi ricordo” – un titolo che è già racconto, poesia, identità.

Cinquant’anni dopo, Amarcord è ancora tutto lì. Le sue immagini, le sue battute, le sue nevi, i suoi seni censurati in Russia (la scena della tabaccaia fu tagliata), ci parlano di un’Italia smarrita e perduta, eppure familiare. Fellini spiegò così il successo del film: "Quando uno racconta con sincerità il proprio mondo, senza voler insegnare nulla, parla a tutti".

Per questo Amarcord è nostro, ma anche universale. Perché il borgo che racconta, in fondo, è quello di tutti.

Carlo Cavriani