Amarcort Festival, ecco i premiati

Questo weekend è calato il sipario sulla edizione 2024 di Amarcort Film Festival e a trionfare è stato TJ O’Grady con Room Taken. Il festival internazionale è dedicato a Federico Fellini e quest’anno ha visto la partecipazione di 208 cortometraggi provenienti da ben 81 paesi del mondo. Durante la diciassettesima edizione dell’appuntamento, andato in scena dal 3 all’9 dicembre, sono stati numerosi gli incontri con registi, autori, rassegne, laboratori dedicati ai ragazzi, spettacoli e la consegna dell’ambito riconoscimento ’Un felliniano nel mondo’. Durante i giorni della manifestazione sono stati anche proiettati le varie pellicole e cortometraggi in gara nelle varie categorie.

Sabato scorso, al cinema Sant’Agostino, si è svolta la cerimonia di premiazione che ha visto salire sul palco gli autori vincitori e le menzioni d’onore delle 11 sezioni in gara. Nella giornata di domenica, gran finale sempre al cinema Sant’Agostino con la premiazione della sezione Fulgor del concorso ’Ricircolo dei Sogni’, contest di disegno dedicato ai più piccoli. Ad aggiudicarsi l’edizione 2024 del Festival è stato l’irlandese TJ O’ Grady con Room Taken, vincitore generale della sezione Amarcort. Insieme al primo premio anche le menzioni d’onore e gli altri riconoscimenti divisi nelle tredici categorie in gara.