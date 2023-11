Amarcort film festival: sipario. Premiati i dodici vincitori di una bellissima rassegna

Premiati i vincitori dell’edizione 2023 di Amarcort: Cycle di Naz Çaybaşı e Consider the lilies di Cristina Spina. Al Teatro degli Atti assegnato anche il Premio Burdlaz. Nella giornata conclusiva della manifestazione si è tenuta anche la proiezione di ’Senza Lucio - 80 anni di Lucio Dalla’. Insomma, un grande successo per la 16esima edizione di Amarcort Film Festival. Una kermesse iniziata il 14 novembre e terminata l’altro ieri. Il Festival, dedicato alla figura di Federico Fellini, ha ospitato quest’anno con 180 film selezionati, suddivisi in 12 categorie, da 70 Paesi su un totale di oltre 1.300 cortometraggi iscritti.

Sabato scorso al Teatro degli Atti, la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori dell’edizione 2023 di Amarcort Film Festival, preceduta da ’Madonna che musica che c’è stasera’, omaggio di Amarcort Film Festival e della città di Rimini a Francesco Nuti. Ad aggiudicarsi l’edizione 2023 del Festival sono stati Cycle di Naz Çaybaşı (Turchia) e Consider the lilies di Cristina Spina (ItaliaUsa), vincitori del premio per il miglior corto nella sezione Amarcort.

"E’ stata un’edizione difficile da portare a casa per una serie di imprevisti e difficoltà che avrebbero scoraggiato chiunque e sono molto orgogliosa della tenacia del nostro gruppo - commenta Simona Meriggi, direttrice artistica del Festival -. Abbiamo ricevuto conferme per l’altissimo livello della nostra selezione, al punto che le varie giurie sono state in difficoltà nello scegliere i vincitori. Lo dimostra il fatto che per la prima volta nella storia di Amarcort si ha un ex aequo con due vincitori assoluti. Amarcort si conferma sempre più festival capace di creare sinergie e progetti che possano coinvolgere una platea di attori sempre più eterogenea".

Ricca di appuntamenti la giornata conclusiva di domenica. Tra questi la proiezione al Cinema Sant’Agostino di ’Senza Lucio - 80 anni di Lucio Dalla’, il docufilm dedicato alla leggenda della musica italiana, insieme al suo autore, Mario Sesti, e il concerto ’La Musica dei 2000’ con la Einstein Youth OrcheStar, diretta da Davide Tura e Andrea Brugnettini.

Da segnalare l’iniziativa di Formazione Entrarte che, a seguito dell’esperienza del Campus scuole, organizzato nell’ambito della 16esima edizione di Amarcort Film Festival, ha assegnato alla ballerina Vittoria Lenzi una borsa di studio per l’anno accademico 2023-2024. Il premio consiste nella possibilità di partecipazione alle masterclass a Firenze e nell’inserimento nell’archivio dell’agenzia Entrarte Talent, con la possibilità di essere presentata per progetti televisivi e cinematografici, partecipando ai provini.