Amati ‘gioca’ in casa "Passo dopo passo, ecco la mia musica"

Le canzoni, la cifra stilistica del cantautorato più raffinato, la voce di un artista come Andrea Amati si fonderanno con la bellezza di piazza Malatesta e la sua Arena Francesca da Rimini, per un concerto attesissimo che aprirà la rassegna di agosto di Sgr live che ha il patrocinio del Comune di Rimini. Stasera, alle 21.30, sarà proprio il cantautore riminese ad accendere la piazza con la sua musica, insieme ai suoi compagni di sempre: Stefano Zambardino alla tastiera e fisarmonica e Massimo Marches alle chitarre e basso, in un concerto esclusivo dove, presentando i brani più significativi della sua carriera, animerà la piazza di suoni e la colorerà di varie sfumature. Il cantautore romagnolo per l’occasione, farà ascoltare in anteprima alcune canzoni del suo nuovo album Passo dopo passo che uscirà a fine anno e si esibirà anche in omaggi alla grande canzone italiana, da Battiato a Tenco.

Amati, che sensazione prova suonare nella sua città?

"Sono emozionato, Rimini rappresenta per me l’arte, la genialità coniugata alla leggerezza del vivere, che è planare con stile e non superficialità, come diceva Calvino. Mi auguro che possa essere una grande occasione per riprendere in mano il mio repertorio, insieme al pubblico".

Negli anni precedenti si è concentrato molto sugli omaggi a cantautori che stima.

"Vero, mentre scrivevo il disco che uscirà entro l’anno, mi sono dedicato alle opere di De Andrè, di Battiato, di Tenco, proponendo omaggi con spettacoli dal vivo e che eseguirò in parte stasera. Però dopo due album che mi hanno dato grande soddisfazioni, è arrivato il momento di dare al mio pubblico un’altra mia creatura".

"Passo dopo passo", si sta facendo spazio tra il cantautorato più originale.

"Questo disco arriverà a ben 5 anni di distanza dal precedente Bagaglio a mano, un tempo assolutamente incompatibile con la fruizione della musica d’oggi. Eppure sento di aver fatto la cosa giusta, mi sono preso il tempo, la cosa più preziosa. Mi sento un artigiano della musica, non volevo che nulla fosse sprecato, volevo creare brani di senso, con un profondo rispetto per questo mestiere. Ho fatto una grande esperienza di vita: il cammino di Santiago, il disco è nato dopo la pandemia e quel viaggio, qualcosa che ha reso la mia prospettiva, diversa".

Rosalba Corti