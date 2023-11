Amazon a caccia di un caposquadra

Inaugurato nel 2019, il centro di smistamento Amazon di Santarcangelo è costantemente alla ricerca di nuovi dipendenti. Consultando la sezione del sito aziendale dedicata alle opportunità lavorative, risulta attualmente disponibile la posizione di ’team lead operations’ (caposquadracoordinatore), a cui potersi candidare tramite il link https:www.amazon.jobsitjobs2453173team-lead-operations-amzl-operations. "Come ’team lead’ – si legge nell’inserzione – sarete responsabili della gestione del turno, della supervisione e del coinvolgimento del team nella vostra area. Insieme al vostro manager e agli operatori di linea, lavorerete a stretto contatto per garantire che il reparto assegnato funzioni in linea con il piano e che le aspettative dei clienti siano soddisfatte, se non superate". Al candidato ideale vengono richiesti "buon senso di responsabilità, capacità di dare l’esempio su ogni fronte, compresa la sicurezza e la qualità, e di sviluppare una competenza specifica su tutti i processi operativi nel reparto assegnato". Tra i requisiti principali il diploma di qualifica professionale, l’ottima padronanza della lingua italiana e padronanza base dell’inglese, buone capacità di comunicazione, capacità analitiche. Per altre caratteristiche richieste dall’azienda, si rimanda al sito. Per le selezioni della figura professionale del magazziniere invece Amazon si avvale dell’agenzia del lavoro Gi Group, attraverso la filiale di Rimini. "Il magazzino di Santarcangelo si occupa di smistamento manuale di pacchi di piccole e medie dimensioni – spiega e l’annuncio di ricerca per magazzinieri – Sono presenti rulliere che agevolano lo scorrimento del pacco e ti supportano nell’attività quotidiana. Il magazzino è molto ordinato e organizzato affinché il tuo lavoro sia il più semplice e veloce possibile". Le candidature vanno inviate online, selezionando l’offerta dal sito www.gigroup.it.