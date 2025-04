Amazon, autisti in rivolta: "Tempi e carichi di lavoro sempre più insostenibili"

Proteste, cori e striscioni ieri di fronte allo stabilimento di Amazon a Santarcangelo. Il presidio, che ha visto la partecipazione di un centinaio di lavoratori, è stato organizzato in occasione dello sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil contro il colosso e contro Assoespressi. Nel mirino il mancato rinnovo del contratto di secondo livello per gli autisti che fanno le consegne. Durante il presidio, sorvegliato dalle forze dell’ordine, le tensioni non sono mancate. I lavoratori ieri hanno ribadito le loro richieste: migliorare la sicurezza e le condizioni lavorative, ridurre gli orari di lavori, stabilizzare i tantissimi autisti con contratti a tempo determinato. Nel mirino della protesta poi i carichi di lavoro, i tempi sempre più stretti per le consegne. Che la situazione sia difficile lo dimostra l’alta adesione allo sciopero, che a Santarcangelo ha superato l’85%.

"Collaboriamo con decine di fornitori di servizi di consegna – replicano da Amazon – che forniscono opportunità lavorative a migliaia di persone che si occupano di consegnare gli ordini ai nostri clienti in Italia. La nostra attenzione alla sicurezza rappresenta una costante. Nell’eventualità di allerta meteo, monitoriamo attentamente la situazione e seguiamo le indicazioni delle autorità locali per garantire alle persone di lavorare in sicurezza". "Spiace – aggiunge Assoespressi – che nonostante la piena disponibilità a dialogare su ogni punto, ci siano state rigidità dei sindacati ad accettare le nostre legittime richieste. Auspichiamo di poter raggiungere una soluzione positiva il prima possibile".