Ambasciator porta la Rebola Premiato Massimo Lorenzi

Massimo Lorenzi della Enio Ottaviani, membro del cda della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, è stato nominato Ambasciatore della Rebola nel mondo. La nomina è arrivata durante la cena di gala dei produttori rebolisti collegandosi con Tirana dove Massimo era in quel momento. E non poteva che essere così perché Massimo lo spirito del globe- trotter ce l’ha dentro, sempre pronto ad imbarcarsi su qualche aereo per correre dove viene richiesto il vino riminese. "Nel progetto ho messo tante energie, questa nomina mi fa capire che il lavoro è stato percepito, ringrazio il Presidente Santini per la sensibilità – ha dichiarato Lorenzi –. Il progetto RiminiRebola ha centrato l’obiettivo dimostrando che se le cose si fanno assieme si arriva lontano, come singoli produttori prima o dopo ci si accorcia il fiato, la bottiglia brandizzata ’Rimini’ è l’esempio di come il vino possa essere un traino".