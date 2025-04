Ambasciatore del Giappone da Pedini Amati

Il segretario di Stato per il Turismo, con delega all’Expo, Federico Pedini Amati, ha ricevuto la visita dell’ambasciatore del Giappone in Italia e nella Repubblica di San Marino Satoshi Suzuki. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto su temi di interesse comune, tra cui l’imminente inizio dell’Expo, che aprirà i battenti il 13 aprile 2025 a Osaka e che vedrà San Marino protagonista il 3 maggio con il National Day. Valutate anche una serie di opportunità di incontro bilaterale fra i segretari di Stato e le autorità sammarinesi che viaggeranno in Giappone in occasione di Expo e gli omologhi locali. Annunciata anche la possibilità di un evento musicale da tenersi a settembre nell’area di Expo con la collaborazione fra San Marino, Italia e Giappone con la partecipazione del musicista giapponese Toshihiko Takamizawa, leader del gruppo musicale The Alfee e Pavillon Ambassador di San Marino, e del dj e produttore musicale Gabry Ponte, rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest per un ponte musicale fra i Paesi. L’Ambasciatore Suzuki ha espresso la propria disponibilità a promuoverlo.