Ambasciatrice dell’India a Palazzo

In occasione dello Yoga Day 2025, ieri il segretario di Stato all’Industria, Rossano Fabbri ha incontrato l’ambasciatrice dell’India Vani Rao, in un importante incontro bilaterale. Al centro della giornata anche la visita istituzionale all’azienda sammarinese Promopharma, realtà leader nel settore farmaceutico e nutraceutico, attiva nella ricerca e nello sviluppo di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti per il benessere. "Le relazioni tra i due Paesi, avviate oltre 60 anni fa – dicono dalla segreteria di Stato – si rafforzano oggi con uno sguardo proiettato al futuro e all’interscambio tra imprese, conoscenze e tecnologie". Un incontro che si è svolto proprio nella giornata in cui sul Titano è andato in scena lo Yoga Day, l’annuale evento è organizzato dall’ambasciata dell’India in Italia e a San Marino, in stretta collaborazione con l’ambasciata di San Marino in Italia e con il Dipartimento Affari Esteri, con il patrocinio delle segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per lo Sport, per l’Istruzione e Cultura e per il Turismo, e realizzato in raccordo con il Centro Sociale di Dogana.