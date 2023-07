Ambienta il libro nella città di Panzini Accolta dal sindaco

Il sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto la giovane autrice Maria Diletta Veluti. Residente a Codogno e ospite della città dall’estate del 1994, anno in cui è nata, Maria Diletta ha deciso di ambientare proprio in una Bellaria Igea Marina del Cinquecento il suo romanzo d’esordio intitolato La sirena di Bellaere. Maria Diletta, laureata in giurisprudenza e lavoratrice nell’ambito bancario a Milano, ogni anno torna Bellaria. La ragazza che per sedici anni si è impegnata volteggiare sulle rotelle, ha riscoperto solamente con il passare del tempo la passione per la scrittura. Nel 2020, il suo primo racconto Bellaere, vincitore di un concorso letterario nazionale, è stato inserito all’interno dell’antologia ’Racconti da sogno’ (Historica Edizioni).

