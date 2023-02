Ambiente, smaltimento amianto Ecco come accedere ai contributi

Quaranta tonnellate di amianto smaltite a Rimini nel 2022 in 45 interventi. Negli ultimi dodici anni sono stati finanziati dall’amministrazione comunale oltre 800 interventi. Parte il primo marzo un nuovo bando per accedere ai contributi per smaltire il pericoloso materiale. Attenzione: i fondi stanziati non sono infiniti. Infatti l’erogazione, spiega il Comuine, "terminerà una volta esaurita la disponibilità economica" (comunque non oltre il 31 dicembre 2023). ll contributo, che copre il 50% della spesa "effettivamente sostenuta e documentata" - sino ad un massimo di 1.200 euro per ogni intervento - sarà erogato in ordine di precedenza "fino all’esaurimento del fondo disponibile". Chi può ottenere i soldi? "Possono richiederlo tutti i proprietari di manufatti contenenti amianto presenti nel territorio comunale e che siano in regola con gli strumenti urbanistici vigenti e riferiti a manufatti abbandonati sul suolo di proprietà del richiedente, già denunciati ad una pubblica autorità". Di quali tipo di manufatti si parla? Lastre, pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici. Oppure come pareti divisorie "non portanti, tubi per acquedotti o fognature, tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua ecc". Il contributo include anche elementi contenenti amianto utilizzati nelle case. Ad esempio forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi o condominiale, fioriere. "Un’attenzione all’ambiente sempre molto alta - afferma l’assessore Anna Montini – condivisa anche con i cittadini, molto attenti alle conseguenze del deperimento dei manufatti o da un non corretto smaltimento del materiale".