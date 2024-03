Ambra Senatore mette la danza In cammino

Ambra Senatore, direttrice del Centre Chorégraphique national de Nantes, domani alle 21 sarà al Salone Snaporaz di Cattolica con In cammino.Lo spettacolo di danza work in progress, s’inserisce nel circuito di E’ Bal (il ballo), Palcoscenici per la danza contemporanea, progetto regionale sostenuto da Ater Fondazione per la valorizzazione e la diffusione della danza contemporanea. "In cammino è una proposta un po’ fuori quadro. È un lavoro work in progress che presento da alcune settimane. Quindi ‘In cammino’ è il titolo del progetto, non dello spettacolo che debutterà il 17 novembre".

Cosa vedrà dunque il pubblico?

"Un’improvvisazione tra me e un compositore in consolle, che lavora in diretta sulla composizione musicale. Sono tracce di lavoro sulle quali stiamo lavorando da alcune settimane, ma per esempio senza il lavoro di drammaturgia. Anche se di fatto il pubblico ha la percezione di uno spettacolo finito".

A Cattolica proporrà dunque altre novità?

"Ci riserveremo di fare cose anche del tutto nuove. Alla presentazione del lavoro che mescola danza, musica e parola ed effetti visivi, segue uno scambio aperto col pubblico per riflettere insieme su contenuti e forma di questo processo di creazione. Sul palco ci sono delle installazioni e appaiono oggetti che compaiono di volta in volta. A opera compiuta questo sarà un lavoro che porterà a farci domande sulle nostre radici, mie e di altre figure femminili che vivono in Paesi in cui la parola alle donne è negata".

Cos’è per lei la danza e cos’altro porta in scena?

"È cosa preziosa. Un mezzo di incontro e di condivisione, io la vivo così. Al momento siamo in tournée con uno spettacolo per dodici danzatori all’estero e in Italia, il 29 settembre saremo a Reggio Emilia".

È legata alla Romagna da ricordi particolari?

"Sono stata allieva di Cesare Ronconi e quindi a Santarcangelo danzatrice di Roberto Castello. Da turista sono invece stata tante volte a Rimini con i nonni. Da giovane danzatrice, quando viaggiavo in lungo e in largo, mi fermavo a Rimini per andare nella gelateria che adoravo di due fratelli".

Nives Concolino