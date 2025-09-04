Ambulanti ’ammoniti’: sospesi 15 permessi

Pugno duro dell’amministrazione comunale nei confronti degli ambulanti. Non si tratta dei commercianti abusivi che durante l’estate spuntano sulla spiaggia - verso i quali l’attività di prevenzione e repressione resta comunque costante - ma di ambulanti che svolgono la propria attività nei mercati annuali e nei mercatini estivi. Quelli di Bellaria centro, Igea Marina e Bellaria Cagnona (via Cuneo).

"Sospensione di occupazione del suolo pubblico del posteggio numero... dl mercato... e relativa attività di vendita per mancato pagamento del canone unico patrimoniale anno 2025". Sono oltre una quindicina le ordinanze del Comune, datate inizio settembre, a firma del dirigente Ivan Cecchini, che si riferiscono variamente ai mercati ambulanti di Bellaria e Igea Marina. Ordinanze nelle quali si specifica il numero di posteggio ’incriminato’. Si tratta di veri e propri ultimatum emessi nei confronti dei commercianti, nei quali si "dichiara sospesa l’occupazione di suolo pubblico fino alla regolarizzazione della posizione debitoria". Specificando che "nel periodo di sospensione non è possibile occupare il posteggio e le assenze verranno conteggiate ai fini della decadenza del diritto ad occupare il posteggio e la revoca degli effetti giuridici per l’attività di vendita".

La ’mano pesante’ però qualche risultato sembra averlo ottenuto: "da quando sono state avviate le procedure – spiegano dall’amministrazione comunale – circa metà deglil interessati ha ritenuto di regolarizzare la propria posizione". Atto che, come si legge nelle ordinanze emesse, comporta di cessazione degli ’sfratti’ consentendo all’impresa di riprendere l’occupazione e la vendita nel posteggio, "salvo il superamento del numero di assenze all’interno dell’anno solare non giustificabili per effetto del presente provvedimento".

"Il tema delle rinunce – attacca Massimo ’Max’ Berlini, responsabile Confesercenti per Bellaria Igea Marina e Santarcangelo – è attuale. In parte riguardano chi ha cessato l’attività, in parte chi quel giorno sceglie un altro mercato, lasciando spazio ai cosiddetti ’spuntisti’, chi non ha spazio dedicato costantemente. Da tempo ci confrontiamo con il Comune sul riordino mercatale. Domani (oggi, ndr) alla sede Iat ci confronteremo con il Comune che ha stilato una graduatoria per riassegnare i posti ai mercati rimasti liberi. Si chiama ’migliorìa’, e consente anche di cambiare la propria posizione di bancarella all’interno del mercato, se lo si desidera e c’è un posto lasciato libero".

Come va il settore ambulante? "Per le bancarelle di generi alimentari molto bene – aggiunge Berlini –, è florido. La città ha 20mila abitanti, è un buon mercato. Per abbigliamento e altre merci tradizionali, ci sono più difficoltà, come per il commercio stanziale. E spesso i posti vuoti vengono presi da commercianti di origine extra europea che vendono soprattutto chincaglieria di poco pregio".

Mario Gradara