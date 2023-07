Ambulanza come taxi Denunciati i due tiktoker

Tutto è cominciato con un video. Una clip comparsa su TikTok nei giorni scorsi, in cui due ragazzi di origini magrebine si riprendono mentre ridacchiando chiamano il 118 Romagna per richiedere un’ambulanza in via Piane a Coriano. Richiesta inutile quanto becera. I ragazzi, entrambi, non hanno nulla che non va, nessun malore vero o presunto. Quel che hanno, piuttosto, è tanta, tantissima noia. Quella che li porta appunto a inventare in circa cinque minuti di telefonata con un operatore sanitario un mancamento e l’improrogabile bisogno che un’ambulanza si precipiti in via Piane e li porti a Riccione. Per questo, per un viaggio ’a scrocco’ in ambulanza, i due giovani classe 2003 si sono messi in bella mostra, fieri di quella bravata che però, come un boomerang, di lì a poco gli si sarebbe ritorta contro.

Perché il viaggio in ambulanza infine ai due giovanissimi, risultati essere originari di Milano, è costato eccome. È costato una denuncia per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme, dopo che l’Ausl Romagna nei giorni scorsi ha formalizzato quanto promesso già subito dopo aver preso visione del video, in poco tempo rimbalzato da un cellulare all’altro, raggiungendo persino il dispositivo del ministro alle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini. Salvini che nella querelle mediatica generatasi dopo la bravata non ha mancato di criticare i due ventenni, con un botta e risposta via social culminato ieri, quando Salvini è tornato sulla vicenda e commentando la denuncia scattata per i due ragazzi ha sentenziato lapidario: "Bene. Giusto così".

Il placet è per l’attività svolta dai carabinieri della compagnia di Riccione, che subito dopo ladiffusione del video hanno dato inizio alle indagini per identificare i responsabili. Le indagini, partite sin da subito essendo l’interruzione di pubblico servizio un reato perseguibile d’ufficio, hanno portato i militari a scandagliare i profili social dei ragazzi, partendo da quello TikTok ove per la prima volta è comparso il video. Identificato prima uno, è stato facile ai carabinieri risalire anche al secondo ragazzo del video, ricostruendo così anche le ultime ore antecedenti la bravata. I due ventenni si trovavano nella provincia di Rimini per aver trascorso sul territorio alcuni giorni per festeggiare la Notte Rosa. In via Piane a Coriano, ivnece, ci erano finiti dopo aver dormito a casa di un amico residente proprio nell’entroterra, prima di tornare a Riccione – in ambulanza – e da lì prendere il treno che li ha riportati a Milano, dove entrambi sono residenti. Dalle indagini è emerso anche come i due ventenni fossero già noti alle forze dell’ordine, per alcuni reati compiuti contro il patrimonio.

Francesco Zuppiroli