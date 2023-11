"Ambulatori spostati dall’ospedale. Evitato un esodo"

Da Palazzo Mancini giungono rassicurazioni sulla sanità cattolichina e sui servizi socio-sanitari, con alcune novità in vista. "Non c’è alcun de-potenziamento in atto del pronto intervento, ma si tratta della nuova riorganizzazione dell’emergenza-urgenza da parte della Regione che ha istituito i Cau, centri di assistenza urgenza per le patologie di lieve e media entità, che stanno sostituendo i Ppi, punti di pronto intervento. E, sul trasferimento temporaneo degli ambulatori specialistici dall’ospedale Cervesi la nostra amministrazione si è opposta fermamente ed è riuscita a impedire che fossero tutti traslocati in piazza della Repubblica. Anche se per rispettare i tempi dettati dal Pnrr per la realizzazione dell’ospedale di comunità al primo piano del Cervesi, è stato inevitabile lo spostamento di alcuni ambulatori all’ex casa di riposo Galli, ma sarà solo un trasferimento temporaneo ed offriremo ai cittadini tutto il sostegno del caso". L’ assessore ai servizi socio-sanitari di Cattolica Nicola Romeo interviene per fare chiarezza sui Cau e sul trasloco, temporaneo, di alcuni ambulatori dall’ospedale all’ex-casa di riposo Galli. "Sin dal nostro insediamento – prosegue Romeo – siamo intervenuti in modo risoluto per impedire una "decisione già presa", la chiusura del punto di pronto intervento. Solo attraverso un serio confronto con l’Ausl si sono trovate le soluzioni adatte per garantire ai cittadini il mantenimento del Pronto Intervento".

lu.pi.